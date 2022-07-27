Эстония на 5 лет запретила въезд группе "Руки вверх": Захарова выругалась с пеной у рта

Спикер русского МИД Мария Захарова в крайне сжатые сроки, оперативно назвала Эстонию "репрессивным государством, которое забыло о демократии".
Российскую группу "Руки Вверх", известную своими низкопробными поп-хитами и поддержкой путинского режима (плюс ее участники выступали на аннексированном России полуострове Крым), власти Эстонии запретили въезд в эту страну на ближайшие пять лет.
Такое решение, по понятным причинам, вызвало ярость у российских пропагандистов-дипломатов. К примеру, спикер МИД РФ Мария Захарова оперативно назвала Эстонию "репрессивным государством, которое забыло о демократии".
"Теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее", – выдала Захарова тезис в лучших традициях российской пропаганды.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков
Компанию Безрукова и Машкову в новом санкционном списке составили заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, сын руководителя корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, путинский байкер Александр "Хирург" Залдостанов, а также многие другие..
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