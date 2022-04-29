Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"

Российские звезды отказываются выступать под фашистской символикой / пресс-служба Caribbean Club

Российский певец Сергей Лазарев должен был выступать в патриотическом концерте в Липецке.

Однако, как пишут российские СМИ, артист отказался от выступления и его заменили на Николая Баскова, который поддерживает зверства российской армии в Украине.

Сергей Лазарев / instagram.com/lazarevsergey

Организаторы говорят, что несмотря на расклеенные везде афиши, певец отказался от участия в концерте в последний момент.

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Впрочем позже появилась информация о том, что это якобы организаторы в последний момент заменили выступление Лазарева на Баскова, когда Лазарев и его команда уже были в дороге.

В социальных сетях певца пока никакой информации нет, а доверять российским СМИ, как известно, нельзя.

Напомним, ранее от участия в патриотических российских концертах, щедро задекорированных "Z"-символикой.