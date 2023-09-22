Еще один популярный российский актер собирается отправить сына на войну в Украине

Дмитрий Харатьян также придумал оправдание своему желанию отправить сына на убой.

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Харатьян готов добавить пушечного мяса войне с Украиной / Коллаж Главред, фото Facebook, KP.ru

Поклонник "русского мира", Путина и войны в Украине Дмитрий Харатьян сообщил, что не смотря на диагнозы своего сына, тот все равно пойдет убивать украинцев.

Об этом он сообщил изданию KP.ru.

По словам когда-то популярного артиста, он не будет помогать своему 25-летнему сыну избежать армии оккупантов.

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"Если мобилизация будет — пойдет. Ивану 25 лет, военнообязанный. Косить не будет", - рассказывает актер, как будет отправлять своего сына на убой.

Актер, который похоже растерял все остатки здравого разума оправдался также за свое решение типичными фразами из кремлевской методчики.

В частности, он заявил, что это "не территориальная война у России с Украиной", потому что "Россия — огромная часть всего мира, это не просто территория, но еще и огромная русская идея".

Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.

Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".

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