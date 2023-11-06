"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

Солист поп-панк-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный устроил языковой скандал в Польше.

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Кирилл Бледный не сумел удержать язык за зубами / коллаж Главред, скриншоты из видео

Кирилл Тимошенко (он же Бледный) ‒ уроженец Харькова и солист поп-панк-группы "Пошлая Молли" угодил в языковой скандал. Приехав на гастроли в Польшу он не придумал ничего лучше, как попытаться на камеру максимально грубо оскорбить поляков и польский язык.

"Знаете что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [мерзком - Главред] языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Еще есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, [идиоты - Главред]", - сказал Тимошенко

видео дня

Напомним, пару лет назад Кирилл Бледный устроил дебош после выступления в КЗ "Олимп" в Геленджике (страна-агрессор РФ) попал в больницу, а потом был задержан местной полицией на 48 часов.

"Под конец отрыва музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Все закончилось давкой. Часть фанатов еще долго не могли выгнать обратно в зал, и тусу пришлось закончить на четыре песни раньше срока", - говорится в сообщении.

Медики и правоохранители обнаружили, что Кирилл выпил слишком много виски, пока выступал.

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