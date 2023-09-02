Артист полтора года находился в коме из-за перенесенного инсульта.

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Умер Алексей Янин. Коллаж Главред, фото Стархит, Mk.ru

В террористической России скончался 40-летний актер, который снялся во многих кино и сериалах Алексей Янин.

По информации пропагандистского Стархит, восемь лет назад артист перенес обширный инсульт и оказался прикован к кровати. Все эти года артист боролся с последствиями тяжелого заболевания. Близкие и родственники ухаживали за звездой российского театра и, казалось, он пошел на поправку. Однако сегодня стало известно, что мужчина скончался.

"Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — сообщила пресс-служба РАМТ в Telegram-канале.

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Также сообщалось, что тяжело больного мужчину бросила его супруга Дарья. В последние годы за мужчиной ухаживала его мама и отчим.

Напомним, ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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