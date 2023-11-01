Елена Ющенко показала, как выглядит самый маленький внук экс-президента

Андрею Ющенко-младшему лишь недавно исполнился годик.

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Елена Ющенко показала фотосессию с годовалым сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Елена Ющенко подарила третьему президенту Украины и политическому деятелю Виктору Ющенко внука в августе 2022 года. Мальчика назвали в честь его отца - Андреем.

Малыш - пятый, и самый маленький внук бывшего гаранта. Елена с супругом долго скрывали ее беременность, однако сохранить в тайне появление на свет ребенка им не удалось.

Ющенко и сейчас оберегает сына от посторонних глаз. Мальчику уже 1 год и 2 месяца, но его лицо родители пока не показывают. Впрочем, это не мешает Елене хвастаться нежными снимками с малышом.

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На своей странице в Instagram она поделилась видео, на котором изображены фрагменты новой фотосессии с Андреем-младшим. Мама и ребенок были одеты в парные белые костюмы. Ющенко пообещала уже скоро похвастаться фотографиями, но и от одного ролика у ее подписчиков на лице уже появляются улыбки от умиления.

Смотрите видео фотосессии Елены Ющенко с сыном Андреем:

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