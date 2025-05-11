El Кравчук показал страстные объятия с известной певицей

Эль Кравчук поделился пикантным моментом со своей звездной коллегой.

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El Кравчук новости - певец показал редкое фото с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

Кратко:

El Кравчук показал черно-белое фото с Натальей Могилевской

Артистов сняли в объятиях друг друга

Музыкальная карьера украинского певца El Кравчука (Андрей Остапенко) начала расцветать в конце девяностых - первый альбом, победа на "Червоной руте", звание "Артист года" и пр. Тогда же свой путь к звездному Олимпу начала другая украинская звезда - Наталья Могилевская.

Эль Кравчук решил вспомнить это прекрасное для обоих артистов время, и в своем блоге в Instagram опубликовал редкое фото с певицей. В кадре Остапенко страстно обнимает игриво улыбающуюся Могилевскую.

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"Есть, что вспомнить, нечего детям рассказать!" - шутливо подписал снимок Эль Кравчук. В комментариях поклонники обоих артистов в большим удовольствием предались ностальгии по прошлому, и осыпали звезд различными комплиментами.

El Кравчук новости - певец показал редкое фото с Натальей Могилевской / instagram.com/el.kravchuk

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Кто такой EL Кравчук? EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

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