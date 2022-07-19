Эктор Хименес-Браво рассекретил свою избранницу-украинку постельным фото

Эктор Хименес-Браво показал свою девушку-украинку / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей украинской возлюбленной, с которой у него начались отношения незадолго до начала полномасштабной войны в Украине.

Едва начавшись, этот роман уже переживает серьезное испытание - повару и его избраннице приходится проверять свои чувства на прочность расстоянием. Сейчас Хименес-Браво находится в Украине, занимается волонтерством, а его девушка за границей.

Эктор тяжело переживает разлуку. Недавно на его странице в Instagram появился снимок, на котором можно рассмотреть лицо загадочной украинки. Кто она и чем занимается - неизвестно.

"Скучаю за нашими семейными вечерами", - подписал снимок шоумен. В кадре он со своей молодой избранницей позирует полулежа в кровати в одинаковых халатах.

В комментариях поклонники Хименеса-Браво начали проводить расследование - кто же похитил сердце знаменитого повара. Темноволосая украинка напоминала им певиц Кристину Соловий, Злату Огневич и даже Ирину Федишин.

Эктор Хименес-Браво показал свою девушку-украинку / instagram.com/hectorjimenezbravo

Другие же просто радовались за Эктора, что ему удалось найти свое семейное счастье:

"Давно хотіла побачити вашу кохану! щастя Вам❤️ Все буде Україна..."

"Гарна пара ❤️"

"Красивая пара! И собачки классные! Желаю Вам семейного счастья".

"❤️Ви дуже схожі зовні з вашою коханою❤️ Дві половинки одного цілого".

"❤️❤️❤️гарні , сімейного щастя і МИРУ".

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