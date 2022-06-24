"Украинцы, вы нормальные?": Эктор Хименес-Браво шокирован поведением людей во время войны

Эктор Химинес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Эктор Хименес-Браво сильно удивился, как украинцы проявили себя после вторжения России.

На своей страничке в Instagram ресторатор и повар перечислил главные события, которые поразили его больше всего.

"Украинцы, вы нормальные? Нет, вы не нормальны – вы удивительны! Я здесь уже 13 лет, а вы не перестаете меня удивлять. С самого начала войны я наблюдал за мужеством и преданностью обычных людей. Простой повар садился в машину и под звуки взрывов ехал готовить для ТРО. Школьная учительница плела маскировочные сетки, а рядом ее коллега, ранее обучавший ребят строгать деревья, сваривал противотанковые ежи", - пишет Эктор.

Также он напомнил, как еще в начале войны люди стояли в очередях, чтобы попасть в армию.

"Места закончились и даже это вас не остановило – сами купили обмундирование, оружие и пошли воевать за свою страну. Нигде я не видел такой преданности и смелости", - сообщил Эктор.

Не обошел стороной ресторатор и историческое для Украины событие - наша страна стала кандидатом в ЕС.

Также он напомнил о сборе денег на Байрактары, который организовал фонд Сергея Притулы.

Читайте такжеВ три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters"За три дня почти вся сумма собрана. А это 15 млн$! После этого мы сами можем выставить условия для вступления в ЕС. Считаю, на украинцев должно равняться все мировое сообщество! Мужественные, свободолюбивые, искренние и единственные – такие они, сыновья и дочери Украины!, - подытожил ресторатор.

Ранее Эктор Хименес-Браво не исключил возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.

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