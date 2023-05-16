Эктор Хименес-Браво объявил об уходе из 'Мастер Шеф', и показал нового ведущего

Колумбийский шеф-повар и бессменный ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво за 12 лет существования проекта заслужил всеукраинскую любовь зрителей. Он стал своеобразным символом проекта, без которого сложно представить и соревнования профессионалов, и аматоров.
Сейчас продолжается кастинг для нового сезона и шеф-повар огорошил фанатов неожиданной новостью. На своей странице в Instagram он сообщил, что больше не может хранить информацию о том, что он намерен покинуть кулинарный проект.
Эктор опубликовал картинку, на черном фоне которой значилась всего одна надпись: "Больше не могу это скрывать. Я ухожу из Мастер Шеф". Позже он "добил" поклонников шоу.
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В доказательство того, что его слова и намерения вполне серьезны, Хименес-Браво сделал еще один интригующий анонс, и представил зрителям того, кто заменит его на кулинарном шоу.
Позже он опубликовал фотографию своей любимицы - собаки по имени Лупита, которая сидит в его кресле на съемочной площадке Мастер Шеф. После этого шокированные поклонники Эктора поняли - уход кулинара был просто шуткой. Впрочем, Лупита в на месте Хименеса-Браво смотрелась очень органично.
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