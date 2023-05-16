Эктор Хименес-Браво объявил об уходе из 'Мастер Шеф', и показал нового ведущего

"Сменщик" Хименеса-Браво ничуть не уступает кулинару в обаянии и харизме.

https://stars.glavred.info/ektor-himenes-bravo-obyavil-ob-uhode-iz-master-shef-i-pokazal-novogo-vedushchego-10470733.html Ссылка скопирована

Эктор Хименес-Браво заявил, что покидает Мастер Шеф / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и бессменный ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво за 12 лет существования проекта заслужил всеукраинскую любовь зрителей. Он стал своеобразным символом проекта, без которого сложно представить и соревнования профессионалов, и аматоров.

Сейчас продолжается кастинг для нового сезона и шеф-повар огорошил фанатов неожиданной новостью. На своей странице в Instagram он сообщил, что больше не может хранить информацию о том, что он намерен покинуть кулинарный проект.

Эктор опубликовал картинку, на черном фоне которой значилась всего одна надпись: "Больше не могу это скрывать. Я ухожу из Мастер Шеф". Позже он "добил" поклонников шоу.

видео дня

В доказательство того, что его слова и намерения вполне серьезны, Хименес-Браво сделал еще один интригующий анонс, и представил зрителям того, кто заменит его на кулинарном шоу.

Эктор Хименес-Браво шокировал поклонников Мастер Шеф громким заявлением / instagram.com/hectorjimenezbravo

Позже он опубликовал фотографию своей любимицы - собаки по имени Лупита, которая сидит в его кресле на съемочной площадке Мастер Шеф. После этого шокированные поклонники Эктора поняли - уход кулинара был просто шуткой. Впрочем, Лупита в на месте Хименеса-Браво смотрелась очень органично.

Лупита - домашний питомец Эктора Хименеса-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

Другие новости: