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Экстрим на роликах и новый клип: Тина Кароль показала, что готовит на Atlas Weekend

25 июня 2021, 13:54

Украинская певица Тина Кароль стала хэдлайнером фестиваля Atlas Weekend, и за пару недель до выступления показала, что готовит украинцам.

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль весной выпустила свой новый альбом "Красиво". Сейчас она готовит новые клипы на песни из него, ездит за границу, где представляет свое творчество.

Также целых два дня подряд Тина Кароль будет выступать на Днях Украинской музыки на Atlas Weekend - 5 и 6 июля. Для этого она с командой разработала необычное шоу, и показала в специальном видео, как они это делали.

Во время поездки в Казахстан Тина Кароль разучивала движения и сама тренировалась в коридорах гостинницы и местном спортзале, чтобы подготовиться для концерта.

"Несмотря на усталось она на репетициях хорошо выкладывалась. Очень много подготовки, а между этим я ставлю хореографию для танцовщиков на Atlas", - рассказала хореограф Тины.Читайте такжеТина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

Для выступеления они разработали конструкции, чтобы в полной мере использовать возможности сцены - для дополнительных спецэффектов на выступлении.

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В то же время, ее команда разработала специальную программу, которая будет обрабатывать изображение и выдавать его на экран уже в реальном времени.

"Это риал-тайм графика, которая выдается, пока артист на сцене. То, что обещают, что на Атласе будет 60 тысяч людей. Это очень много, и мы пока что еще не выступали перед таким количеством людей", - объяснили в команде айтишником Тины.

В то же время костюмы Тины приходится подгонять буквально по ночам, и примерять-перешивать их всего за сутки.

Ранее организаторы Atlas Weekend раскрыли планы на два бесплатных дня музыкального фестиваля.

До этого, на Atlas Weekend изменили правила из-за ослабления карантина.

Напомним, что кроме Atlas Weekend в Киеве, 26-27 июня проходит вторая часть Atlas Weekend Буковель, где выступят самые популярные украинские исполнители.

Напомним, Atlas Weekend 2021 будет проходит с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. Концерты пройдут без западных артистов.

Как известно, после 11 сезона шоу Голос країни Тина Кароль ушла с проекта, но она осталась рекордсменкой по количеству победителей шоу.

Посмотреть все сезоны шоу Голос країни с Тиной Кароль можно онлайн на сайте 1+1 video.

Тина Кароль Atlas Weekend новости шоу бизнеса
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