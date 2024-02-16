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Экстремальная экспедиция в шахту: чем удивит новый выпуск "Мир наизнанку. Украина"

Алена Кюпели
16 февраля 2024, 19:02обновлено 16 февраля, 19:38
Журналист покажет уникальный протез, изобретенный украинцами, и осуществит экстремальный спуск в соляную шахту.
Дмитрий Комаров удивит новой историей
Дмитрий Комаров удивит новой историей / Коллаж Главред, фото пресс-службы

В эту пятницу, 16 февраля, в 20:30 "1+1 Украина" покажет новый выпуск исследовательского проекта Дмитрия Комарова "Мир наизнанку. Украина". В нем - продолжение цикла о фантастических контрастах Украины, где сосуществуют новейшие изобретения и аутентичные технологии.

Журналист покажет уникальный протез, изобретенный украинцами, и осуществит экстремальный спуск в соляную шахту, которой более шести веков.

Исследуя древние технологии, которые существуют и сейчас, Дмитрий Комаров отправится в экспедицию на Дрогобычский солевыварочный завод на Львовщине. Первые письменные упоминания об этой солеварню сохранились еще с 1390 года, она является старейшим в Украине и Восточной Европе постоянно действующим предприятием. Там до сих пор добывают соль по древнему методу - вывариванием. Дмитрий Комаров спустится в шахту XV века, где людей не было уже 40 лет. В "Мире наизнанку" покажут не только весь процесс добычи соли, но и эксклюзивные кадры с предприятия, которое существовало еще за сто лет до того, как Колумб открыл Америку.

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Дмитрий Комаров и его новая экспедиция
Дмитрий Комаров и его новая экспедиция / Фото пресс-службы

Как технология, которой более шести веков, до сих пор остается актуальной? Кто и как вываривает дрогобычскую соль? В чем ее особенность? Все это можно будет увидеть уже сегодня в новом выпуске "Мир наизнанку. Украина".

В настоящем Украины рядом с древними технологиями существуют настоящие изобретения будущего, которые поражают весь мир.

Украинцы создали бионический протез, который в 2022 году вошел в рейтинг лучших разработок по версии Time. Бионические протезы - это высокотехнологичные искусственные конечности, с которыми человек имеет шанс жить полноценной жизнью и заниматься привычными бытовыми делами. Сегодня запрос на такие протезы среди военных просто колоссальный. И один из лучших в мире протезов изобрели и производят в Киеве.

В выпуске "Мир наизнанку" покажут впечатляющую историю украинского военного Сергея, который потерял руку во время боевых действий в Бахмуте. Ему повезло получить такой протез, и теперь он учится пользоваться новой роборукой будущего. До участия в боевых действиях Сергей был гандболистом. Несмотря на потерю руки, он мечтает возобновить тренировки. Сергей пригласил команду "Мира наизнанку" на свою первую игру после ранения.

Также в выпуске покажут другой аспект нашего будущего. Как известно, в апреле 2022 года главный поставщик соли в Украине "Артемсоль" остановило работу. Сейчас Соледар временно оккупирован. С полок магазинов исчезли легендарные бело-голубые пачки соли, которые знал каждый украинец. Как решить эту проблему? Есть ли в Украине месторождения, способные заменить "Артемсоль" и удовлетворить потребности украинцев в ценнейшем продукте?

Украинцы могут адаптироваться к любой, даже самой сложной ситуации, и в очередной раз это доказали. В сегодняшнем выпуске покажут первый подробный репортаж с нового предприятия по добыче соли, которое в рекордные сроки построили уже во время полномасштабной войны.

Не пропустите уже сегодня, 16 февраля, в 20:30, на "1+1 Украина" новый выпуск "Мира наизнанку. Украина" о сильных и несокрушимых украинцах, которые принимают вызовы времени и становятся сильнее.

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Дмитрий Комаров проект Мир наизнанку новости шоу бизнеса
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