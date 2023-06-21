Эксперты курса поддерживают войну: блогерша Стужук продает участие в своем женском клубе в рублях

Казалось бы падать ниже уже некуда, а нет. Оказывается, что есть и София Стужук - лучший пример.

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Стужук организовала школу с экспертами, которые поддерживают войну / коллаж фото из Telegram-канала С.Стужук

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, пробила очередное дно и окончательно определилась со своей позицией. Позицией против Украины.

Так, Стужук, которая выехала из Украины с началом войны и поселилась у своего бойфренда-латыша в Риге, пытаясь вернуть себе потерянную прибыль, организовала новый он-лайн курс для женщин, который собирается продавать.

На курсе, недалекая Стужук, собирается давать информацию практически обо всем, считая себя великим экспертом.

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Стужук и ее инфоциганский бизнес / Скриншот

В частности, блогерша Стужук, которая является приверженцем домашних родов, БАДов и заядлой антивакцинаторшой, будет рассказывать в своей "школе" о женском здоровье, питании, психологии, сексологии, астрологии и прочих темах, в которых она считает себя экспертом.

Курсы продаются в рублях / Скриншот

Небольшое напоминание: бывший муж Стужук Дмитрий умер от коронавируса, в то время, как сама блогерша продолжала агитировать за отказ от вакцинации.

Но интересно даже не это. А то, что Стужук, которая несколько раз представляла себя "вселенской любовью" и "голубем мира" и именно поэтому якобы не говорила о жестоком нападении России на Украину, занимается инфоциганством за российские рубли. И все ее "эксперты" - россияне.

Курсы обо всем от Стужук / Скриншот

Более того, некоторые из этих экспертов открыто поддерживают террористическую Россию, выставляя соответствующие посты в своих Instagram.Таким образом, становится очевидной позиция Стужук, которая пыталась усидеть на двух стульях, прикрываясь миром и любовью, а оказалось, на чем и настаивали украинские журналисты, что бессовестная Стужук просто боялась лишиться своего заработка в России.

"Эксперт" школы Стужук поздравляет на 9 мая "мужчин, которые стоят на страже безопасности". Читай - убивают мирных украинцев. И этот эксперт - в школе украинки Стужук.

Пост одного из экспертов проекта Стужук / Скриншот

А это пост консультанта по выращиванию детей, которая живет в Ялте и получает "президентские награды" из рук террориста Путина, которыми, кстати, гордится.

Основательница сообщества "Мамы Ялты" и предательница Украины / Скриншот Instagram

И теперь Стужук, которая ранее заявляла, что ситуация ей немного виднее ведь она с другой стороны, совершенно плевать, что она будет спонсировать убийства украинских детей и женщин.

Напомним, ранее Стужук оскандалилась очередным заявлением о войне.

Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.

Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.

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