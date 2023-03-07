Блогерка-запроданка Стужук родила в воде четвертого ребенка

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, родила четвертого ребенка. Фото появились в ее Telegram-канале.
Стужук рожала в Латвии, где проживает со своим возлюбленным Антоном Левданским и тремя детьми от первого брака с Дмитрием Стужуком (тот скончался несколько лет назад от последствий коронавируса COVID-19).
Судя по кадрам, которые опубликовала Стужук в Сети, она в очередной раз рожала дома в воде, а не в больнице под присмотром врачей.
Запроданка не преминула похвастаться, что роды прошли легко и быстро. Новорожденную дочь она назвала Васе (видимо, Василисой – Главред).
"В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды и самые непонятные какие-то вышли. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток", – написала она.
Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.
Тодоренко, в частности, выходила на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.
До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.
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