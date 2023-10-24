Эксклюзивно для Сніданку з 1+1 Дмитрий Дикусар рассказал, вернется ли после армии на паркет

Также танцор-воин высказался о том, как военные реагируют на шумные вечеринки гражданских.

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Дмитрий Дикусар на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Ежедневно с 7:00 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей главного утреннего проекта страны Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Сегодня в Сніданку з 1+1 ведущие Людмила Барбир и Святослав Гринчук имели эксклюзивный разговор с танцором и хореографом, звездой Танцев з зірками Дмитрием Дикусаром. После начала полномасштабного вторжения Дмитрий взял в руки оружие и пошел защищать свою страну. Сейчас у хореографа первый отпуск за время службы и свой сегодняшний 38 день рождения Дмитрий проведет дома. В эфире Сніданку з 1+1 Людмила и Святослав также поздравили защитника и спросили Дмитрия, есть ли у него праздничное настроение, какие поздравления были самыми приятными и как он планирует провести свои выходные.

"Это мой первый официальный отпуск. У меня есть 15 суток, чтобы немножко подправить здоровье и подкрутить гайки. У меня есть травма, которая мешает мне работать и быть эффективным. Я так понял, что этот дождь идет надолго и надо держать себя в форме. Кроме того, я буду гулять и пытаться переключиться на другие мысли. Последний раз у меня не очень получилось, поэтому я долго не продержался и вернулся обратно. Я не исключаю, что и сейчас, когда я решу свои вопросы со здоровьем, могу не досидеть свой отпуск до конца. Зависит от морального состояния, от эмоционального состояния. Будем смотреть", - откровенно поделился Дмитрий.

Также Дикусар рассказал, раздражает ли что-то военнослужащих, когда они возвращаются из окопов в мирную жизнь и как вообще наши защитники реагируют на истории с шумными вечеринками гражданских.

"Прежде всего хочу сказать, что никто не настроен, чтобы люди в тылу, в гражданской жизни сидели и плакали. Не надо сидеть, плакать и ничего не делать. Веселитесь, отмечайте, но, пожалуйста, какую-то часть своей любви, внимания и денег выделяйте тем ребятам, которые сейчас каждую секунду защищают нашу землю. И во вторых, что бы я вам сейчас ни рассказывал, кто бы из военных вам не объяснял, пока не увидишь ужас воочию, ты никогда не поймешь. Поэтому не вижу никакого смысла. Не надо сочувствия, нужна конкретная, безэмоциональная, спокойная помощь в меру своих возможностей", - отметил военнослужащий.

Ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир поинтересовалась, планирует ли Дмитрий Дикусар после увольнения из армии вернуться на паркет.

"Я вообще не думаю об этом. Я точно знаю, что до конца войны, пока мы не одержим победу, я не смогу выйти на паркет и танцевать танцы. Даже не могу себе такого представить. Я танцую душой, а моя душа сейчас не хочет танцевать. Душа хочет быть максимально эффективной и моя утренняя молитва - это " Боже, позволь мне сегодня что-то полезное сделать. Сделать все, на что я буду способен". Это для меня главное. Потому что это сплошное горе, как в аду. Поэтому я хочу, чтобы все это прекратилось. Буду делать столько, сколько нужно. Даже если это будет надцать лет и выхода не будет - я буду там. На паркет я, раньше чем наступит победа, не вернусь", - откровенно рассказал Дмитрий.

Полный сюжет смотрите в сегодняшнем эфире Сніданку з 1+1.

Утро с Сніданком з 1+1 – это свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день. Не пропустите ежедневно проект с 7:00 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина и на YouTube, а также "Сніданок. Вихідний" в субботу и воскресенье с 7:00 до 9:30. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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