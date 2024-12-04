Экс-жена Виталия Кличко посветила заспанным личиком без ретуши и мэйкапа

Наталья Егорова позволила рассмотреть себя в мельчайших деталях.

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Наталья Егорова новости - как Наталья Егорова выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Кратко:

Наталья Егорова показала, с каким лицом просыпается с утра

Позже она вышла на связь с поклонниками без фильтров

Украинская модель и певица Наталья Егорова с каждым годом становится только краше - в конце февраля бывшей жене мэра Киева исполнится 51 год, а она на свежих фото выглядит совсем юной.

В своем блоге в Instagram Наталья не стесняется выходить к поклонникам "а-ля натюрель" - без фильтров и профессионального макияжа, в своем первозданном виде.

видео дня

Так недавно на своей странице она оставила видео, в котором показала, как выглядит с самого утра - только после пробуждения. Даже заспанная Егорова остается прекрасной и излучающей позитив.

Позже она переместилась в ванную комнату, где приступила к утренней бьюти-рутине. Наталья Егорова снимала себя в зеркале, благодаря чему фанаты могли рассмотреть ее лицо без ретуши в мельчайших деталях.

Наталья Егорова новости - как Наталья Егорова выглядит без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

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Ранее Главред рассказывал, что Melovin слился в страстном поцелуе с известной певицей, чем спровоцировал новую волну слухов про роман с недавно разведенной звездой.

Также танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам. Редкий снимок со службы он опубликовал в социальных сетях, а в подписи выразил свою уверенность в счастливом будущем для нашей страны.

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Кто такая Наталья Егорова? Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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