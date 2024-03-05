Экс-жена Кличко похвасталась спортивными подвигами сына-баскетболиста

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова похвасталась достижениями их младшего сына Максима в баскетболе - парень закончил первый сезон.

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Сын Кличко и Егоровой занимается баскетболом / коллаж Главред, фото УНИАН

Экс-супруга столичного градоначальника Виталия Кличко – Наталья Егорова – похвасталась новыми достижениями в спорте их общего 18-летнего сына Максима. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала кадры с баскетбольного матча.

Как рассказала Егорова, Максим завершил своей первый в карьере сезон. Егорова добавила, что очень сильно гордится сыном и знает, что впереди его ждет еще немало достижений.

"Я очень сильно горжусь тобой! Твой первый баскетбольный сезон закончился! Продолжай двигаться к своей цели! Твое путешествие только началось. Очень люблю тебя", — написала она.

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Позднее о своих спортивных достижениях детально высказался и сам Максим. Он поблагодарил игроков из команды, а также тренеров за то ‒ что приложили усилия (для того, чтобы успешно завершить игровой сезон).

"Это была лучшая команда, частью которой я когда-либо был. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и сообществу за то, что сделали этот сезон особенным", — подытожил юноша.

Кто такая Наталья Егорова? Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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