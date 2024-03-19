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Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

Дмитрий Видоменко
19 марта 2024, 02:00
Бывшая жена Виталия Кличко, 49-летняя Наталья Егорова показала в реальности, как выглядит без макияжа и Photoshop с фильтрами.
Егорова
Наталья Егорова поделилась с фанатами "честным" селфи / коллаж Главред, фото Instagram

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – показала на в своей странице в социальной сети Instagram фанатам, как выглядит без макияжа.

"Жизнь без маски" — это привилегия и величайшее счастье! Не бойся быть собой!" – обратилась она к поклонникам.

Егорова сделала селфи прямо после того, как приняла душ. То есть на снимке Егоровоа позировала перед камерой с мокрыми волосами.

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Она утверждает, что на фото она появляется без единой капли декоративной косметики. И, соответственно, она пожелала своим подписчикам не бояться быть собой.

Кто такая Наталья Егорова?

Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

Напомним, ранее украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма, выполненные во времена ее юности. Она родом из Керчи, и болезненно воспринимает аннексию полуострова.

Также телеведущая 1+1 Маричка Падалко рассказала, как за время войны изменился ее муж, журналист и общественный деятель Егор Соболев, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

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Виталий Кличко Егорова новости шоу бизнеса
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