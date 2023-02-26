Экс-участница группы ВИА Гра рассказала про громкую ссору с Верой Брежневой

Миша Романова отметила, что жена Константина Меладзе была с ней очень груба и обвиняла во лжи.

Миша Романова рассказала, как Вера Брежнева "наехала" на нее после ухода из ВИА Гры / instagram.com/misharomanova, instagram.com/ververa

Бывшая солистка группы ВИА Гра, ныне сольная певица, Миша Романова (настоящее имя - Наталья Могилинец) покинула проект Константина Меладзе в 2018 году. Свой уход из коллектива артистка обосновала личными амбициями, как сольной исполнительницы. К тому же она была беременна и ожидала первенца.

В интервью Романова призналась Славе Демину, что ее уход из ВИА Гры был враждебно воспринять другой известной артисткой, которая ранее была частью группы, Верой Брежневой.

По словам Миши, они с Брежневой никогда не были подругами и особо не поддерживали общение, поэтому она была очень удивлена, когда после первых интервью в качестве сольной артистки получила от Веры грубое сообщение гневного содержания.

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"Было одно из первых интервью. В том интервью я сказала одну из причин, почему я покинула группу и Брежнева мне написала SMS. Оно было в такой жесткой грубой форме. Она меня обвинила во лжи, что я там вот не договорила, или сказала, что я захотела развития сольного. Но ведь это нормально, что я хочу такого развития. Я ей ответила в такой же форме. Мы с ней не дружили, она не знала о каких-то моих планах. Я вообще не поняла, почему она мне написала так", - вспоминает Романова.

Певица признается, что до сих пор не знает, почему Брежнева решила так "наброситься" на нее. Но зла на коллегу, похоже не держит.

"Я не знаю, что она имела в виду. Пожалуй, что я не сказала, что я ушла именно по причине беременности. Я сказала, что захотела развивать свою сольную карьеру. Наверное, ей это не понравилось. По-видимому, она была в плохом настроении, все мы люди", - резюмировала артистка.

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