Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн ответил на обвинения в Сети в желании "вытянуть" как можно больше денег из певицы.

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У Спирс и Федерлайна двое общих детей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Фанаты легендарной певицы Бритни Спирс считают, что ее бывший муж, танцор Кевин Федерлайн, специально увозит двух их совместных сыновей на Гавайи ‒ чтобы она еще несколько лет платила на них алименты. Об этом сообщает портал Page Six.

Но бывший муж артистки опроверг теории о том, что он переезжает на Гавайи вместе с двумя их сыновьями, чтобы воспользоваться возможностью продлить выплату алиментов.

"Многие люди говорят много глупостей", — сказал Федерлайн.

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Ранее поклонники Спирс утверждали, что ее бывший супруг переезжает в штат Гавайи, чтобы он мог продлить количество лет, в течение которых она должна платить ему алименты на двух сыновей.

На Гавайях выплаты устанавливаются, в частности, для детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях

"Он делает это потому, что суды могут заставить ее платить алименты до 23 лет на Гавайях", — предполагали фанаты Спирс.

К слову, певица ранее платила Федерлайну 20 тысяч долларов в месяц алиментов, но он потом требовал увеличения до 60 тысяч долларов (чего и добился в мае 2018 года).

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