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Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 18:30 обновлено 27 июня, 18:32
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Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн ответил на обвинения в Сети в желании "вытянуть" как можно больше денег из певицы.
Спирс, Федерлайн, дети
У Спирс и Федерлайна двое общих детей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Фанаты легендарной певицы Бритни Спирс считают, что ее бывший муж, танцор Кевин Федерлайн, специально увозит двух их совместных сыновей на Гавайи ‒ чтобы она еще несколько лет платила на них алименты. Об этом сообщает портал Page Six.

Но бывший муж артистки опроверг теории о том, что он переезжает на Гавайи вместе с двумя их сыновьями, чтобы воспользоваться возможностью продлить выплату алиментов.

"Многие люди говорят много глупостей", — сказал Федерлайн.

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Ранее поклонники Спирс утверждали, что ее бывший супруг переезжает в штат Гавайи, чтобы он мог продлить количество лет, в течение которых она должна платить ему алименты на двух сыновей.

На Гавайях выплаты устанавливаются, в частности, для детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях

"Он делает это потому, что суды могут заставить ее платить алименты до 23 лет на Гавайях", — предполагали фанаты Спирс.

К слову, певица ранее платила Федерлайну 20 тысяч долларов в месяц алиментов, но он потом требовал увеличения до 60 тысяч долларов (чего и добился в мае 2018 года).

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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