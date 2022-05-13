Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в военной амуниции показал фото из окопа

Юрий Луценко показал фото из окопа в степях Николаевщины / facebook.com/LlutsenkoYuri

Украинский политик и государственный деятель, бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко весной присоединился к рядам Территориальной Обороны Николаевской области.

На своей странице в Facebook бывший политик, а ныне - военнослужащий, порой публикует размышления о войне, полевые заметки, наблюдения, делится большими и маленькими успехами.

Так Луценко выложил серию фотографий - вместе с сослуживцами он рыл окопы, и даже нашел время восхититься красотой южных степей.

На одном из снимков политический деятель позирует в каске и в очках, сидя в окопе.

"Без лопаты нет солдата. Без ДШК – ПТН не ПНХ. Я закопался и в шапке", - пишет Луценко.

Юрий Луценко показал фото из окопа в степях Николаевщины / facebook.com/LlutsenkoYuri

В комментариях его поддерживают, благодарят за службу и просят беречь себя:

"Низький уклін мій та щира дяка Вам і кожному Захиснику України! Нехай небо Вас береже!"

"Бережіть себе!!! І велика подяка Вам і всім нашім захисникам!!!"

"Бережи Вас Боже, як і кожного нашого захисника!"

"Дякую ВАМ, Юрію Віталійовичу. Кожна дія, кожен крок - все для ПЕРЕМОГИ".

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