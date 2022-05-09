Юрий Луценко во второй раз стал дедом

Юрий Луценко снова стал дедушкой/ УНИАН

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко поделился хорошей новостью. 9-го мая у его старшего сына родилась вторая дочь.

Так, Луценко, который является служащим территориальной обороны Николаевщины поделился радостным событием на своей странице в Facebook.

"На зло всем врагам и на радость друзьям. У нас 9 мая теперь своя победа - Луценко стало еще на одну девочку больше. Козацькому роду нема переводу", - написал счастливый дедушка.

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Отметим, что у Юрия Луценко уже есть внучка, 3-летняя Саша.

Напомним, ранее стало известно о беременности участницы Женского квартала Веры Кекелии.