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Юрий Луценко во второй раз стал дедом

9 мая 2022, 11:07

Экс-чиновник поделился радостным событием.

Луценко
Юрий Луценко снова стал дедушкой/ УНИАН

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко поделился хорошей новостью. 9-го мая у его старшего сына родилась вторая дочь.

Так, Луценко, который является служащим территориальной обороны Николаевщины поделился радостным событием на своей странице в Facebook.

"На зло всем врагам и на радость друзьям. У нас 9 мая теперь своя победа - Луценко стало еще на одну девочку больше. Козацькому роду нема переводу", - написал счастливый дедушка.

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Отметим, что у Юрия Луценко уже есть внучка, 3-летняя Саша.

Напомним, ранее стало известно о беременности участницы Женского квартала Веры Кекелии.

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Юрий Луценко
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