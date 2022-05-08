Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

Вера Кекелия преподнесла поклонникам прекрасную новость в День матери.
Украинская певица, актриса Женского квартала и ведущая шоу ЖВЛ Вера Кекелия в День матери шокировала важной новостью - она готовится стать матерью.
На своей странице в Instagram актриса оставила трогательное поздравление, адресованное всем матерям в их праздник. Однако певица призналась: писать эти строки ей крайне трудно, так как ее душу одолевают противоречивые эмоции - ей немного совестно радоваться грядущему материнству, когда ее страна охвачена войной.
"В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире! МАМЫ, я вас обнимаю и восхищаюсь силой каждой из вас! Слава Украине!" - пишет артистка.
Но грусть эта все равно смешивается с радостью от того, что в ее семье появится еще один малыш - Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, воспитывают двухлетнего сына.
Стоит отметить, что, судя по семейным фотографиям, которыми она проиллюстрировала новость о скором пополнении, певица находится на поздних сроках беременности.
Поклонники и друзья Кекелии сочли новость о ее второй беременности прекрасной и вдохновляющей, особенно в такие темные времена:
"Це чудові новини. Вітаю вас, любі❤️❤️❤️"
"Ваааааауууу!!! Це просто неймовіііірно! Я вас щиро вітаю!!!❤️❤️❤️❤️"
"Дуже здивували, але це так прекрасно. З днем мами вас !!❤️❤️❤️"
"Капеееееееець!!! Оце справді чудова новина!!! Вєруся, дуже радію за вас!"
"Вітаю! Бажаю скорої перемоги та мирного неба нам!"
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Ранее украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин сообщил, что уже давно физически не является мужем своей супруге Юлии, и теперь строит новые отношения.
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