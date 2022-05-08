Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

Вера Кекелия беременна во второй раз / instagram.com/kekeliavera

Украинская певица, актриса Женского квартала и ведущая шоу ЖВЛ Вера Кекелия в День матери шокировала важной новостью - она готовится стать матерью.

На своей странице в Instagram актриса оставила трогательное поздравление, адресованное всем матерям в их праздник. Однако певица призналась: писать эти строки ей крайне трудно, так как ее душу одолевают противоречивые эмоции - ей немного совестно радоваться грядущему материнству, когда ее страна охвачена войной.

"В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире! МАМЫ, я вас обнимаю и восхищаюсь силой каждой из вас! Слава Украине!" - пишет артистка.

Но грусть эта все равно смешивается с радостью от того, что в ее семье появится еще один малыш - Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, воспитывают двухлетнего сына.

Стоит отметить, что, судя по семейным фотографиям, которыми она проиллюстрировала новость о скором пополнении, певица находится на поздних сроках беременности.

Вера Кекелия беременна во второй раз / instagram.com/kekeliavera

Поклонники и друзья Кекелии сочли новость о ее второй беременности прекрасной и вдохновляющей, особенно в такие темные времена:

"Це чудові новини. Вітаю вас, любі❤️❤️❤️"

"Ваааааауууу!!! Це просто неймовіііірно! Я вас щиро вітаю!!!❤️❤️❤️❤️"

"Дуже здивували, але це так прекрасно. З днем мами вас !!❤️❤️❤️"

"Капеееееееець!!! Оце справді чудова новина!!! Вєруся, дуже радію за вас!"

"Вітаю! Бажаю скорої перемоги та мирного неба нам!"

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Ранее украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин сообщил, что уже давно физически не является мужем своей супруге Юлии, и теперь строит новые отношения.

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