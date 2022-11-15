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Его родные в курсе: Данилко рассказал, как решился продать легендарное авто Фредди Меркьюри

15 ноября 2022, 14:05

Андрей Данилко, продавший легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, ранее принадлежавший солисту Queen Фредди Меркьюри, объяснил причины поступка.

Данилко, Роллс-Ройс,
Данилко рассказал, как решился продать легендарное авто Фредди Меркьюри / Instagram В.Сердючки, УНИАН

Легендарный украинский музыкант и комик Андрей Данилко (более известный под псевдонимом Верка Сердючка), который продал на аукционе Сотбис легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, некогда принадлежавший солисту культовой группы Queen Фредди Меркьюри, рассказал о причинах своего поступка, сообщает портал "Факты ICTV".

"Мы хотели приобрести эту машину для фанатов Евровидения, которые любят Queen, и подарить от Украины для музея Фредди Меркьюри в Лондоне. Но насчет музея была ложь, его не оказалось. Я был разочарован и не знал, что делать. Машина требует обслуживания. Парковка стоит огромных денег, где она и простояла почти 15 лет", – рассказал он.

По словам артиста, вырученные деньги от продажи машины ‒ 11 миллионов гривен ‒ пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине.

Причем, говорит Данилко, о продаже автомобиля знают и родственники легендарного вокалистка Queen – сестра и племянник.

"Племянник звонил, чтобы узнать историю этой машины и что с ней сейчас. Думаю, что аукциону и всей этой сумме Фредди был бы рад. А именно тому, что эта машина принесла кому-то помощь", – подытожил украинский артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.

Другие новости:

Андрей Данилко Queen Фредди Меркьюри новости шоу бизнеса
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