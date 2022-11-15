Его родные в курсе: Данилко рассказал, как решился продать легендарное авто Фредди Меркьюри

Андрей Данилко, продавший легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, ранее принадлежавший солисту Queen Фредди Меркьюри, объяснил причины поступка.
Легендарный украинский музыкант и комик Андрей Данилко (более известный под псевдонимом Верка Сердючка), который продал на аукционе Сотбис легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, некогда принадлежавший солисту культовой группы Queen Фредди Меркьюри, рассказал о причинах своего поступка, сообщает портал "Факты ICTV".
"Мы хотели приобрести эту машину для фанатов Евровидения, которые любят Queen, и подарить от Украины для музея Фредди Меркьюри в Лондоне. Но насчет музея была ложь, его не оказалось. Я был разочарован и не знал, что делать. Машина требует обслуживания. Парковка стоит огромных денег, где она и простояла почти 15 лет", – рассказал он.
По словам артиста, вырученные деньги от продажи машины ‒ 11 миллионов гривен ‒ пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине.
Причем, говорит Данилко, о продаже автомобиля знают и родственники легендарного вокалистка Queen – сестра и племянник.
"Племянник звонил, чтобы узнать историю этой машины и что с ней сейчас. Думаю, что аукциону и всей этой сумме Фредди был бы рад. А именно тому, что эта машина принесла кому-то помощь", – подытожил украинский артист.
Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.
В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.
В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.
"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.
Другие новости:
- "Близость была, я была влюблена": бывшая подруга Андерея Данилко рассказала об отношениях
- "Их там всех парализовало": Данилко прокомментировал "красноречивое" молчание Пугачевой о войне
- Минус 14 кг: Данилко начал резко худеть, фото до и после