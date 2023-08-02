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Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

Алена Кюпели
2 августа 2023, 13:04 обновлено 2 августа, 13:26
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Телеведущая Маша Ефросинина каждый день работает над собой.
Маша Ефросинина поделилась кадрами своей подтянутой фигуры/
Маша Ефросинина поделилась кадрами своей подтянутой фигуры/ / Коллаж Главред, фото instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая, волонтер, организатор психологической помощи для женщин Маша Ефросинина показала, что регулярные прогулки и спорт сделали с ее телом.

Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Маша Ефросинина показала свою филейную часть, которую она сфотографировала в зеркале. "Десять тысяч шагов каждый день", - подписала свои достижения Ефросинина.

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Ведущая также похвасталась своими стройными ножками.

Маша Ефросинина в бикини
Маша Ефросинина в бикини / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Отметим, что Ефросинина открыто говорит на личные для себя темы, касающиеся ее здоровья, в том числе.

Маша Ефросинина и ее спортивные достижения
Маша Ефросинина и ее спортивные достижения / Фото Instagram/mashaefrosinina

Она также давно пропагандирует здоровый образ жизни, которого придерживается сама. Несмотря на занятость, она тренируется и занимается своим любимым пилатесом.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

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