Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

Украинская телеведущая, волонтер, организатор психологической помощи для женщин Маша Ефросинина показала, что регулярные прогулки и спорт сделали с ее телом.
Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Так, Маша Ефросинина показала свою филейную часть, которую она сфотографировала в зеркале. "Десять тысяч шагов каждый день", - подписала свои достижения Ефросинина.
Ведущая также похвасталась своими стройными ножками.
Отметим, что Ефросинина открыто говорит на личные для себя темы, касающиеся ее здоровья, в том числе.
Она также давно пропагандирует здоровый образ жизни, которого придерживается сама. Несмотря на занятость, она тренируется и занимается своим любимым пилатесом.
Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.
Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки", адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.
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