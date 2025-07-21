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Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

Виталий Кирсанов
21 июля 2025, 14:58
336
Актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии.
Ефремов расстался с пятой женой
Ефремов расстался с пятой женой / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Вы узнаете:

  • В чем причина расставания
  • Подавал ли артист на развод официально

Российский артист-путинист Михаил Ефремов расстался со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии. Сообщается, что пара пока не подавала на развод. При этом источники из окружения супругов убеждены, что семья распалась окончательно и откладывает официальное оформление развода лишь из-за нежелания привлекать внимание СМИ.

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Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004-м у супругов родилась дочь Вера, в 2007-м - Надежда, а в 2010-м - сын Борис.

Кстати, ранее росСМИ сообщали, что Ефремов во время "отсидки" имел близкие отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова женщина приезжала к нему на свидания.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября 2020 года в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремова освободили.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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