Джоли рассказала, куда поступила ее дочь Захара

Анджелина Джоли стала мамой студентки Захары, которая поступила в колледж.
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала на своей странице в Instagram, где будет учиться ее дочь Захара. 47-летняя актриса опубликовала фотографию 17-летней Захары вместе с несколькими ее новыми однокурсницами, пишет The Daily Mail.
"Захара со своими сестрами Spelman College. Поздравляем всех новых студентов, начинающих обучение в этом году. Совершенно особое место и честь иметь члена семьи в качестве новой девушки Спелмана", — написала Анджелина в подписи к своим примерно 13,3 миллионам подписчиков.
На фотографии Захара позирует с другими студентами Spelman College.
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Колледж Спелмана, расположенный в Атланте, был основан в 1881 году и получил коллегиальный устав в 1924 году.
Частный гуманитарный колледж для темнокожих женщин является старейшим частным гуманитарным колледжем HBCU для женщин в США.
Анджелина усыновила Захару в 2005 году из приюта в Эфиопии, а позже ее усыновил ее бывший муж Брэд Питт, 58 лет.
Ранее Анджелина Джоли, побывала на концерте итальянской рок-группы "Maneskin" вместе со своей дочерью Шайло Нувель.
Забавное видео попало в сети. На видео видно, как дочь Джоли явно кайфует от концерта, зная слова песен наизусть.
Сама актриса вначале с некоторым удивлением смотрит на дочь, а потом "включается", ловит энергетику концерта и даже подпевает участникам группы.