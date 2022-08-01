Джоли рассказала, куда поступила ее дочь Захара

Анджелина Джоли многодетная мама/ elle.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала на своей странице в Instagram, где будет учиться ее дочь Захара. 47-летняя актриса опубликовала фотографию 17-летней Захары вместе с несколькими ее новыми однокурсницами, пишет The Daily Mail.

"Захара со своими сестрами Spelman College. Поздравляем всех новых студентов, начинающих обучение в этом году. Совершенно особое место и честь иметь члена семьи в качестве новой девушки Спелмана", — написала Анджелина в подписи к своим примерно 13,3 миллионам подписчиков.

На фотографии Захара позирует с другими студентами Spelman College.

Читайте такжеПластика и ритм: как танцует дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

Колледж Спелмана, расположенный в Атланте, был основан в 1881 году и получил коллегиальный устав в 1924 году.

Частный гуманитарный колледж для темнокожих женщин является старейшим частным гуманитарным колледжем HBCU для женщин в США.

Анджелина усыновила Захару в 2005 году из приюта в Эфиопии, а позже ее усыновил ее бывший муж Брэд Питт, 58 лет.

Ранее Анджелина Джоли, побывала на концерте итальянской рок-группы "Maneskin" вместе со своей дочерью Шайло Нувель.

Забавное видео попало в сети. На видео видно, как дочь Джоли явно кайфует от концерта, зная слова песен наизусть.

Сама актриса вначале с некоторым удивлением смотрит на дочь, а потом "включается", ловит энергетику концерта и даже подпевает участникам группы.