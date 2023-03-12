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Джоли ищет встречи с новой возлюбленной Питта чтобы "контролировать ситуацию, а не сидеть в тени"

12 марта 2023, 18:51
Похоже, Анджелина Джоли всерьез вознамерилась влезть с ногами в отношения своего бывшего супруга с Инес де Рамон.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли хочет обсудить Брэда Питта с его возлюбленной Инес де Рамон / ua.depositphotos.com

Американская актриса, режиссер и общественная деятельница Анджелина Джоли не состоит в браке с американским актером Брэдом Питтом с апреля 2019 года. Он уже давно готов двигаться дальше и состоит в серьезных отношениях, однако она, похоже, все еще не готова "отпустить" ситуацию.

Об этом сообщает издание Heatworld с отсылкой на источник в близком окружении Джоли. Инсайдер отмечает, что новый роман Питта с Инес де Рамон, его планы завести с ней общего ребенка и размышления о браке приносят Анджелине боль. Правда, болезненно она воспринимает тот факт, что ее участие в жизни бывшего мужа теперь не так важно для него.

"Новые отношения Брэда - больная тема для Анж. Она хочет взять ситуацию под контроль, а не сидеть в тени и наблюдать, и надеется встретиться с Инес один на один. Она хочет рассказать свою версию истории про отношения с Брэдом, и тогда Инес сможет сформулировать более полное мнение (про Питта - прим. редактора)", - сообщает издание.

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На первый взгляд такое решение Джоли может показаться благородным, дескать она хочет уберечь ее от разочарования в Питте - а кто еще может знать его лучше Анджелины?

Однако, утверждает информатор, актриса заранее убеждена, что отношения де Рамон и Питта обречены. Вероятно, поэтому она и стремится ко встресе с Инесс, чтобы ускорить то, что на ее взгляд неизбежно. "Брэд по-прежнему является отцом их детей, поэтому Анж считает себя вправе вмешиваться в его жизнь. Она сама видит, что отношения между ним и Инес становятся серьезными - Брэд даже говорит о свадьбе - но она убеждена, что в конечном итоге все пойдет не так. Если Инес не заинтересована в ее предупреждении сейчас, Анж думает, что она будет рада этому в будущем", - цитирует инсайдера издание.

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Другие новости:

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