Джей Ло показала стильное сочетание в виде умопомрачительного платья

Двухцветное элегантное платье Дженнифер Лопес сильно отличается от остальных.

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Дженнифер Лопес всегда выделяется своими формами и вкусом / Instagram

Американская певица Дженнифер Лопес, которая удивляет своей красотой и личной жизнью, поделилась свежим фото.

Так, на своей странице в Instagram, певица и актриса показала летний необычный и очень элегантный лук. Она надела платье, которое выглядит как длинная бежевая юбка в пол и элегантная приталенная, слегка удлиненная жилетка.

Платье выглядит как две отдельные вещи / Instagram/jlo

Кстати, "жилетка" была черного цвета, что очень подчеркнуло стройные формы певицы.

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Дженнифер Лопес удивила необычным платьем / Instagram/jlo

Джей Ло дополнила образ гладкой прической и ярким макияжем. В целом, такой образ может быть как коктейльным, так и нарядным. И хотя на первый взгляд кажется, что темный низ и светлый верх - более выгодное сочетание, образ Джей Ло - прямое доказательство, что нужно экспериментировать и не боятся создавать не классические комбинации.

Напомним, ранее Главред писал о том, что тенденции, особенно в области аксессуаров, похожи на трансформеров: они склонны основываться на предыдущих версиях самих себя. Таким образом, тенденции солнцезащитных очков 2023 года могут показаться немного знакомыми, если вы прищуритесь, но это действительно одни из самых смелых образов очков, которые появлялись в модных рекомендациях за последние годы.

Ранее также в Лос-Анджелесе недавно прошла состоялась премьера нового фильма "Мать", где главную роль сыграла популярная артистка и певица Дженнифер Лопес. На мероприятии она появилась со своим мужем ‒ оскароносным актером и режиссером Беном Аффлеком.

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