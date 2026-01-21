Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Читайте больше:
- Что известно о четвертой беременности Уши Вэнс
- Подробности личной жизни вице-президента США и его жены
50-ый вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди США Уша Чилукури объявили, что готовятся в четвертый раз стать родителями. Пара уже воспитывает троих детей - Эвана (2017), Вивека (2020) и Мирабель (2021).
Семья Вэнсов сделала заявление в социальных сетях. Они раскрыли пол ребенка - Джей Ди и Уша ждут третьего мальчика в последних числах июля.
"Мы рады разделить с вами новость о том, что Уша беременная в четвертый раз, у нас будет мальчик. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, мы готовимся встретиться с ним в конце июля", - написали вице-президент и вторая леди. Они также поблагодарили медиков за заботу об их семье.
Джей Ди Вэнс - личная жизнь
Джей Ди Вэнс и Уша Чилукури познакомились в 2013 году в Йельской школе права. Сперва пару объединил общий интерес к учебе, а затем - романтические отношения. В 2014 Джей Ди и Уша поженились на межконфессиональной церемонии (Чилукури исповедует индуизм, а Вэнс - христианство). Воспитывают троих детей, ожидают четвертого.
Уша Вэнс - первая женщина в США, которая ждет ребенка в статусе второй леди.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.
Также Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец". Актер прокомментировал фильм, который готовят к выходу в следующем году.
Читайте также:
- Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына
- "Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри
- "Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман
О персоне Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред