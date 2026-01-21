Укр
Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Анна Подгорная
21 января 2026, 18:38
37
Уша Вэнс рассказала, кто и когда появится в их растущей семье.
Джей Ди Вэнс с женой
Джей Ди Вэнс жена и дети - 50-ый вице-президент США станет отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slotus, instagram.com/vp

  • Что известно о четвертой беременности Уши Вэнс
  • Подробности личной жизни вице-президента США и его жены

50-ый вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди США Уша Чилукури объявили, что готовятся в четвертый раз стать родителями. Пара уже воспитывает троих детей - Эвана (2017), Вивека (2020) и Мирабель (2021).

Семья Вэнсов сделала заявление в социальных сетях. Они раскрыли пол ребенка - Джей Ди и Уша ждут третьего мальчика в последних числах июля.

"Мы рады разделить с вами новость о том, что Уша беременная в четвертый раз, у нас будет мальчик. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, мы готовимся встретиться с ним в конце июля", - написали вице-президент и вторая леди. Они также поблагодарили медиков за заботу об их семье.

Джей Ди Вэнс станет отцом в четвертый раз
Джей Ди Вэнс жена и дети - 50-ый вице-президент США станет отцом / фото: instagram.com/slotus

Джей Ди Вэнс - личная жизнь

Джей Ди Вэнс и Уша Чилукури познакомились в 2013 году в Йельской школе права. Сперва пару объединил общий интерес к учебе, а затем - романтические отношения. В 2014 Джей Ди и Уша поженились на межконфессиональной церемонии (Чилукури исповедует индуизм, а Вэнс - христианство). Воспитывают троих детей, ожидают четвертого.

Уша Вэнс - первая женщина в США, которая ждет ребенка в статусе второй леди.

Джей Ди Вэнс с женой и детьми
Джей Ди Вэнс с женой и детьми / фото: instagram.com/vp

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

Также Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец". Актер прокомментировал фильм, который готовят к выходу в следующем году.

О персоне Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

