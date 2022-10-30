Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек

Дженнифер Лопес снялась для бренда нижнего белья в кружевном боди / instagram.com/jlo

53-летняя американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес всегда свежа и прекрасна на студийных фото и во время концертных выступлений.

К счастью для нее, она относится к тому редкому типу знаменитостей, которые и в интимной обстановке сохраняют свою красоту и очарование без особых усилий.

Этой отличительной чертой ДжейЛо воспользовался бренд нижнего белья Intimissimi. Артистку пригласили для съемок рекламной кампании новой линейки соблазнительных нарядов. На фотографиях, которыми поделилась сама Лопес на своей странице в Instagram, она предстала в домашней обстановке.

Снимки сделаны в постели Дженнифер. На них артистка позирует в нежном кружевном боди и шелковом молочно-белом халатике. Красоту ДжейЛо поклонники назвали не только уникальной, но и освежающей.

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

Другие новости: