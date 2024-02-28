Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстными поцелуями

Джэннифер Лопес и ее муж, голливудский актер Бен Аффлек, были замечены отдыхающими в Лос-Анджелесе.

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Лопес и Аффлек проводят вместе время / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Популярная певица и актриса Джэннифер Лопес и ее муж, голливудский актер Бен Аффлек, были замечены отдыхающими в Лос-Анджелесе после путешествия Лопес в Японию с детьми.

На фотографиях, полученных Page Six, изображена влюбленная пара, держащаяся за руки и страстно целующаяся во время воскресного обеда в прибрежном районе Венеции.

Певица оделась в бежевый топ с длинными рукавами, кремовый пуховик и мешковатые джинсы. Она облачилась в светло-коричневый шарф и дополнила образ тонированными очками, уггами на платформе, серебряными серьгами-кольцами и темно-коричневой сумочкой, перекинутой через плечо.

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Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

54-летняя Лопес, которая забрала свои мелированные локоны обратно в хвост, улыбалась вместе со своим возлюбленным, когда они сели в черный BMW и умчались прочь.

Аффлек, со своей стороны, был одет в повседневную черную рубашку, темно-синюю куртку и джинсы.

51-летний актер сериала "Умница Уилл Хантинг" дополнил свой образ кроссовками Nike и солнцезащитными очками-авиаторами для повседневного выхода.

Ожидая машину у парковщика, Лопес прислонилась к стене и обняла своего мужа.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен) выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

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