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Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

24 июня 2021, 17:56

В Сети обсуждаю вероятность того, что Энистон и Питт снова будут вместе.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон во время интервью наконец ответила на волнующий всех ее поклонников вопрос - что у нее с Брэдом Питтом и стоит ли ждать их официального воссоединения на фоне постоянных встреч последнее время.

Как сообщает People, на шоу Говарда Стерна на SiriusXM, она расставила все тчоки над "і" в отношениях с Брэдом Питтом.

"Мы разговариваем, и в этом нет ничего странного. Это было абсолютно весело. Брэд и я приятели, мы друзья", - сказала Дженнифер Энистон Говарду Стерну о своем бывшем муже Брэде Питте, с которым она до сих пор "дружит".

Она не только решила расстроить поклонников, которые приготовились к новому роману между их любимцами, но и объяснила, что это были за встречи, которые дали повод для слухов о воссоединении.

"Мы повеселились, и это было для великого дела - CORE (некоммерческой организации по оказанию помощи обществу Шона Пенна)", - добавила Энистон.

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Как известно, Дженнифер Энистон была замужем за Питтом с 2000 по 2005 год.

После расставания они недавно удиви всех на на церемонии вручения награды Гильдии киноактеров, где дали повод думать о "воссоединении".

Актриса также призналась, что семья постоянно задает ей нетактичные вопросы - например, когда она будет рожать детей, и не собирается ли замуж. После того как в прессе появлялись слухи о ее личной жизни, из-за давления Дженнифер была вынуждена обратиться за помощью к психотерапевту.

Сейчас она признается, что пришла к гармонии и очень счастлива.

До этого Брэд Питт получил победу в суде против Анджелины Джоли, с которой судиться за право опеки над детьми. Это так разозлило актрису, что она требовала поменять судью.

Ранее сообщалось, что Джоли и Питт спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми, но теперь началось новое дело.

Брэд Питт Дженнифер Энистон новости шоу бизнеса
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