Анджелина Джоли требует убрать судью, принявшего решение в пользу Бреда Пита

Анджелина Джоли хочет отстратить судью / Reuters

Анджелина Джоли раскритиковала судью, который принимает решение об опеке над детьми в ее разводе с Брэдом Питтом, заявив в судебном протоколе, что судья отказался позволить их детям давать показания.

Как пишет издание AP, актриса подала официальное заявление в калифорнийский апелляционный суд, в котором пожаловалась, что Одеркирк отказался выслушать показания детей пары, которые они готовы были дать по собственному желанию, а также их пожелания по поводу вопросов опеки.

"Судья Одеркирк отказал мисс Джоли в справедливом судебном разбирательстве, неправомерно исключив ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее дела", - сообщил прес-центр суда.

Актриса также заявила, что судья "не учел должным образом" раздел кодекса судов Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, ранее подвергавшемуся домашнему насилию, наносит ущерб наилучшим интересам ребенка. В ее материалах не содержится подробностей о том, о чем идет речь, но в марте ее адвокаты представили запечатанный документ, который якобы предлагает дополнительную информацию.Читайте такжеСкоро смена пола?: Дочь Анджелины Джоли прятала пах на премьере Малефисента-2

Трое из шести детей Джоли и Питта - подростки: 17-летний Пакс, 16-летняя Захара и 14-летняя Шайло. Самому старшему, Мэддоксу, 19 лет, и на него не распространяется решение об опеке. У них также есть 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

В ответ на заявление Джоли адвокаты Питта заявили: "Одеркирк в течение последних шести месяцев тщательно и справедливо провел обширное судебное разбирательство и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и очевидцев".

Кроме того, представители Питта уточнили, что до вынесения решения судья определил показания самой Джоли как "недостоверными во многих важных областях".

Ранее 45-летняя Джоли уже пыталась отстранить Одеркирка от процесса, считая, что он работает в пользу Питта, поскольку судью связывают деловые интересы с одним из адвокатов Брэда.

Напомним, что судья Джон Одеркирк поженил Джоли и Питта, зарегистрировав их брак в 2014 году.

Как ранее сообщалось, Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

Джоли и Питт спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми, но теперь началось новое дело.

Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться после развода с Джоли.