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Дворняги: Positiff смачно опустил Лорак и Повалий

Алена Кюпели
7 декабря 2023, 21:39
Алексей Завгородний жестко высказался в отношении предательниц.
Positiff, Алексей Завгородний, Позитив
Positiff считает, что у Лободы есть шанс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Positiff (Алексей Завгородний), разнес бывших украинок и предательниц, которые продолжают жить и работать в террористической России - Ани Лорак и Таисию Повалий.

Как отметил он в интервью УНИАН, главная цель и ценность этих артисток - деньги.

"Я таких называю дворнягами, потому что им все равно, что творится вокруг. Они будут там, где дают жирную кость. Если бы вместо России была другая страна, то они были бы там. Эти люди безыдейные, пластилиновые. Поэтому наплевать на них. Они всегда будут рабами, и их это устраивает. О них не надо думать и говорить", - сказал артист.

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Между тем, он обратил внимание и на Светлану Лободу и Веру Брежневу. По его словам, у этих украинок есть шанс искупить свою вину. Он допускает, что каждый имеет право на ошибку, поэтому он поддерживает тех, кто встал на путь поддержки Украины.

"Я за такие "переобувания", потому что люди имеют право на ошибки. Если они выбрали свой дальнейший путь с украинским народом и отказались от того "аквафрешного" флага, это уже прекрасно! Каждый имеет шанс исправиться и идти дальше, став на правильную колею. Артисты - это отдельный вид людей. Они создатели, очень уязвимые и зависимые от мнений и отзывов общества. Я уважаю таких артистов за то, что они начинают заново. Думаю, с искренним подходом и грамотной коммуникацией им удастся заслужить благосклонность украинцев", - добавляет он.

Напомним, ранее украинский певец Positiff (Алексей Завгородний) попал в скандал, когда на шоу Владимира Остапчука "Мекнув - питайте" вместе с Богданом Буше принял участие в обсуждению волос на теле женщины. Мужчины вместе пришли к выводу, что потенциальная партнерша для них не может быть "10 из 10", если она не делает депиляцию.

Отметим, ранее также Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу.

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