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Два миллиона для беженцев: LOBODA построила дом для семьи, пострадавшей от РФ

Анна Подгорная
22 августа 2023, 10:44 обновлено 22 августа, 10:45
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Семья медсестры Елены из села Шпитьки будет жить в новом доме, который, по просьбе Лободы, возвели в рекордные сроки.
Лобода с семьей Елены
LOBODA помогла семье из села Шпитьки получить новый дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, Пресс-служба LOBODA

Певица Светлана Лобода потратила несколько миллионов гривен, чтобы вернуть семье из-под Ирпеня дом и веру в человечность, разрушенные российским оккупантом. Из новостей артистка узнала, что медсестра "Охматдета" Елена из-за страны-агрессора осталась без жилища - 21 марта 2022 года в деревянный дом, где она жила вместе с мужем и дочерью попал осколок от российского "Града". В считанные минуты то, что они когда-то называли домом, все их вещи, превратились в кучу мусора и металлолома.

Остался только фундамент, рядом с которым семья установила самодельный фургончик. В нем они были вынуждены жить почти год. Светлана не могла остаться равнодушной к трагедии Елены, и решила построить для нее новое жилье.

Средства от прослушивания альбома "Made in U" и гастрольного благотворительного тура по Германии Светлана Лобода вложила в строительство по новейшей каркасной технологии. Координировал процесс фонд SaveHome, который также выделил деньги на новый дом для Елены - 400 тыс. гривен.

Всего было собрано около 2 миллионов гривен. Дом для медсестры и ее семьи был построен за 4 месяца.

"Дом построен и сегодня для меня это большой праздник, я очень счастлива! Хочу поздравить и обнять Елену с мужем и дочкой, ведь уже через несколько недель, по завершению внутренних работ, они смогут переехать в новый дом. А также поблагодарить своих сторонников со всего мира за то, что сделали этот подарок возможным. Новый дом - это очень щемяще. Пусть он станет началом новой светлой, теплой, мирной главы в истории их прекрасной семьи", - прокомментировала Лобода Главреду.

Лобода с семьей Елены
LOBODA помогла семье из села Шпитьки получить новый дом / Пресс-служба LOBODA

Пострадавшая благодарна певице и отмечает, что теперь имеет возможность спасти маму мужа, которая живет под Херсоном, и тоже осталась без дома.

Смотрите видео, как LOBODA подарила новый дом украинской семье:

Ранее Светлана Лобода рассказала про свои русскоязычные песни, которые все еще исполняет на концертах. Артистка объяснила, для чего использует их во время выступлений.

Также жильем певица помогла пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС - Лобода рассказала, что планирует для этого выделить собственную квартиру, чем довела жителей страны-агрессора до бешенства.

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