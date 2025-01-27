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"Два года откладывала": известная актриса призналась, сколько стоит ее новое авто

Марина Фурман
27 января 2025, 15:16
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Наталка Денисенко недавно приобрела Mercedes-Benz.
Денисенко
Сколько стоит автомобиль Денисенко / Коллаж: Главред, фото: instagram/natalka_denisenko, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Сколько стоит автомобиль артистки
  • Как долго Денисенко откладывала деньги на новое транспортное средство

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые рассекретила стоимость своего нового автомобиля, который приобрела совсем недавно. Детали покупки транспортного средства артистка рассказала в комментарии журналистке ICTV2.

Еще в январе на странице в Instagram Денисенко опубликовала видео, в котором показала свое новое авто. Она написала, что для нее это не просто осуществление материальной мечты, а небольшое доказательство того, что абсолютно любое желание может осуществиться.

видео дня

В проекте "Утро в большом городе" знаменитость призналась, что давно мечтала ездить за рулем соответствующей машины. Однако не решалась приобрести такую ценную вещь во время войны, но впоследствии изменила свое мнение.

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала этот год. Мой продюсер говорит: "Наташа, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, это не ко времени, это может кого-то тригерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", - рассказала актриса.

Она отметила, что примерно два года откладывала деньги на автомобиль, который, по оценкам журналистки передачи, стоит около $60 тысяч.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 24 января, в жуткой аварии на трассе Киев-Харьков погибла известный блогер и волонтер Анна Жук, еще три человека - получили травмы. Стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении.

Недавно жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением. Известно, что во время обработки авокадо женщина поранила руку. Рана оказалась достаточно глубокой, поэтому женщине наложили швы.

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Кто такая Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

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