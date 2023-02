"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в Харьков

Леся Никитюк на днях посетила многострадальный Харьков, показав поклонникам в сети снимки полуразрушенных оккупантами зданий и жилых домов

Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, которые ее критиковали / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская блогер, телеведущая и светская львица Леся Никитюк посетила Харьков, показав поклонникам в Сети снимки разрушенных оккупантами зданий. И была жестко раскритикована – мол, пытается "хайпануть" на тему войны.

Девушку критика фолловеров довела до слез. И в своих InstaStories очень эмоционально ответила хейтерам.

"Мы не просто гуляем. Я сюда не поесть и не попить приехала. У меня есть работа – мы снимаем. Это я говорю для тех людей, которые не следят за тем, что пишут в комментариях. Мне бы хотелось обратиться к вам. Думайте, что вы пишете и в какое время вы это пишете, и кому вы пишете", – резко сказала Никитюк.

видео дня

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.

Ло того авторы хита "Вова, лупи их, блин", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

Другие новости о шоу-бизнеса: