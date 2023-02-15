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Леся Никитюк насквозь промокла в компании импозантного мужчины

15 февраля 2023, 01:30
Никитюк и Рафик побаловались в ванной комнате, хотя эти забавы больше понравились самой ведущей.
Леся Никитюк
Леся Никитюк в мокрой футболке показала своего пса Рафика / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая и волонтерка Леся Никитюк уже много лет живет с импозантным мужчиной по имени Рафик. Она холит и лелеет своего избранника, всячески потакая его капризам.

Речь идет про пса Никитюк - вест-хайленд-уайт-терьера по имени Рафаэль. Ведущая много времени проводит с питомцем, и даже сама купает животное. Банные процедуры, а точнее, их последствия Никитюк показала на своей странице в Instagram.

Судя по снимкам, Рафик купанию отчаянно сопротивлялся - Леся была мокрой вместе с псом с ног до головы. Однако ведущая и в этой ситуации смогла найти положительный момент - в мокрой одежде она выглядела крайне соблазнительно.

видео дня

Никитюк позировала у зеркала с питомцем, одетая в одну лишь футболку розового цвета. Одежда едва прикрыла голые упругие ножки ведущей.

Купание Рафика привело Лесю Ивановну в игривое настроение, но сам пушистик, похоже, остался вовсе недоволен таким поведением своей звездной хозяйки.

Леся Никитюк
Леся Никитюк в мокрой футболке показала своего пса Рафика / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.

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