"Друзьями нам не быть": Илона Гвоздева высказалась о Владимире Остапчуке

Украинская танцовщица Илона Гвоздева имеет давний конфликт с украинским шоуменом Владимиром Остапчуком, который произошел на шоу "Танцы со звездами".
В интервью для "Люкс ФМ" Гвоздева отметила, что недавно случайно встретилась с шоуменом, но разговор так и не завязался.
"Где-то полтора месяца назад произошла очень смешная история. Я была на презентации, спускалась в лифте, я ехала там одна. И когда лифт приехал на первый этаж, первым, кого я увидела, был Остапчук. Он тоже не очень-то ожидал меня увидеть в лифте. Лифт открылся – он удивился. Мы поздоровались", - рассказала Илона.
Также танцовщица заявила, что о дружбе с Владимиром не может быть и речь.
"Друзьями нам не быть. Не интересуюсь его жизнью, у меня есть другие примеры для подражания", - подытожила Гвоздева.
Кто такой Владимир Остапчук?
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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Напомним, Екатерина Остапчук убеждена, что дети ее мужа Владимира еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира.
А также ранее Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир Остапчук расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.
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