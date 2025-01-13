Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

После Тиммы у Седоковой появилась страсть к спортсменам.

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Смерть Яниса Тиммы - друзья уверены, что Седокова изменяла Тимме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Янис Тимма перед смертью рассказал другу, что жена изменяет ему с футболистом

В Сети появилась другая теория - про поклонника-хоккеиста

Близкое окружение Яниса Тиммы, латвийского баскетболиста, который покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024, в его смерти винит Анну Седокову - певицу и бывшую жену покойного. Их пара окончательно распалась в сентябре, а развод был оформлен за неделю до суицида Тиммы.

Прямых доказательств причастности Анны к решению Яниса уйти из жизни нет, поэтому друзья, настроенные к Седоковой враждебно, ищут свои способы очернить артистку. В частности активно обсуждается версия о том, что до самоубийства Тимму довели многочисленные измены жены.

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Так Гатис Лининьш, близкий друг покойного, в своем блоге в Instagram рассказал, что Янис незадолго до смерти якобы поделился с ним переживаниями о том, что Седокова крутит роман с каким-то московским футболистом. "Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом", - написал Лининьш.

Имя футболиста осталось неизвестным, но в Сети есть другая теория о том, с кем гуляла Седокова в ожидании развода с Тиммой. Так в октябре 2024 года, через месяц после того, как она подала на развод, Анна приехала в Санкт-Петербург, где посетил хоккейный матч СКА. Певица заявила, что "Питер - город для любви", и получила фирменный свитер команды с номером 16.

В реальности под шестнадцатым номером играет нападающий Сергей Плотников, которому и приписывают роман с артисткой. Сергей женат уже более десяти лет и имеет двоих детей. Сплетни про отношения с Анной Седоковой не комментирует ни он, ни его супруга Мария.

Анна Седокова на матче СКА и Сергей Плотников с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hcska, instagram.com/plots061

Впрочем, в неверности партнеру подозревали не только певицу. Недавно подруга Седоковой рассказала, что и Янис Тимма поглядывал по сторонам, дескать считал себя альфа-самцом, и любовными победами самоутверждался. Из-за этого звездная супруга пролила немало слез.

Слухи об изменах есть и про Анну, и про Яниса / instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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