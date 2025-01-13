Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

Анна Подгорная
13 января 2025, 14:53
527
После Тиммы у Седоковой появилась страсть к спортсменам.
Анна Седокова, Янис Тимма
Смерть Яниса Тиммы - друзья уверены, что Седокова изменяла Тимме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Краткое содержание:

  • Янис Тимма перед смертью рассказал другу, что жена изменяет ему с футболистом
  • В Сети появилась другая теория - про поклонника-хоккеиста

Близкое окружение Яниса Тиммы, латвийского баскетболиста, который покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024, в его смерти винит Анну Седокову - певицу и бывшую жену покойного. Их пара окончательно распалась в сентябре, а развод был оформлен за неделю до суицида Тиммы.

Прямых доказательств причастности Анны к решению Яниса уйти из жизни нет, поэтому друзья, настроенные к Седоковой враждебно, ищут свои способы очернить артистку. В частности активно обсуждается версия о том, что до самоубийства Тимму довели многочисленные измены жены.

видео дня

Так Гатис Лининьш, близкий друг покойного, в своем блоге в Instagram рассказал, что Янис незадолго до смерти якобы поделился с ним переживаниями о том, что Седокова крутит роман с каким-то московским футболистом. "Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом", - написал Лининьш.

Имя футболиста осталось неизвестным, но в Сети есть другая теория о том, с кем гуляла Седокова в ожидании развода с Тиммой. Так в октябре 2024 года, через месяц после того, как она подала на развод, Анна приехала в Санкт-Петербург, где посетил хоккейный матч СКА. Певица заявила, что "Питер - город для любви", и получила фирменный свитер команды с номером 16.

В реальности под шестнадцатым номером играет нападающий Сергей Плотников, которому и приписывают роман с артисткой. Сергей женат уже более десяти лет и имеет двоих детей. Сплетни про отношения с Анной Седоковой не комментирует ни он, ни его супруга Мария.

Анна Седокова, Сергей Плотников с женой
Анна Седокова на матче СКА и Сергей Плотников с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hcska, instagram.com/plots061

Впрочем, в неверности партнеру подозревали не только певицу. Недавно подруга Седоковой рассказала, что и Янис Тимма поглядывал по сторонам, дескать считал себя альфа-самцом, и любовными победами самоутверждался. Из-за этого звездная супруга пролила немало слез.

Анна Седокова, Янис Тимма
Слухи об изменах есть и про Анну, и про Яниса / instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

Читайте также:

Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - детали

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - детали

16:11Мир
"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

16:05Мир
Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

16:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Последние новости

16:27

Пять кандидатов: Зеленский анонсировал назначение начальника академии Сагайдачного

16:24

Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

16:23

Первые выборы после войны: Кошель дал неожиданный прогноз

16:11

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - деталиВидео

16:05

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
16:04

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

15:59

Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах

15:47

"Я отказываюсь от отопления": женщина показала простой способ, как согреться зимойВидео

15:43

Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

Реклама
15:26

"Ситуация резко ухудшилась": в ВСУ рассказали о боях в Курской области

15:16

"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

15:14

Понадобится один ключ: как перевести окна на "зимний" режим, чтобы сохранить тепло

15:09

ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

15:00

Беларусь перебросила к границе с Украиной армию и спецназовцев - СМИ

14:53

Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

14:46

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

14:23

Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилкеВидео

14:23

Атака 1500 дронов на Украину: в британской разведке сообщили об опасности

14:14

9 продуктов, которые категорически нельзя давать курам: стоит знать всем хозяевамВидео

14:13

Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

Реклама
13:47

Секретный прием со стиральной машинкой: как быстро высушить одежду зимой

13:41

Электронное голосование на выборах в Украине: эксперт назвал "серьезный риск"Видео

13:37

"Значительные проблемы": в ВСУ оценили последствия удара по командному пункту РФ

13:31

Осталось 2 километра: россияне продвигаются в обход Покровска - Крамченков

13:21

Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужна всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт

13:16

Подготовка мирных переговоров с Украиной: у Путина сделали заявление

13:15

"Иду дальше": Цымбалюк обратился к фанатам после слухов о разрыве с возлюбленной

12:55

"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

12:52

Удивительно, но факт: куда деваются комары зимой

12:45

Сколько топлива "съедает" обогрев автомобиля зимой: неожиданные цифры

12:44

Украинцы массово скупают доллары: что будет с курсом - прогноз аналитиков

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:26

Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

12:13

Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

11:56

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

11:52

Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

11:51

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:36

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:35

Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

11:32

Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - КошельВидео

Реклама
11:25

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - КошельВидео

11:08

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - страдания, Петухам - сомнения

10:50

Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

10:42

Зачем под ручку двери подкладывают монетку

10:34

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

10:29

Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

10:17

Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

09:51

Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

09:30

ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять