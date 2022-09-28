Друг Бориса Моисеева рассказал, что смерть артисту предсказала гадалка

Борис Моисеев знал, когда умрет - смерть ему нагадала ясновидящая / instagram.com/bmoiseevpro

Вчера стало известно о смерти российского певца и танцора Бориса Моисеева. Для многих эта новость стала неожиданностью, однако сам артист знал, когда умрет.

Это утверждает один из многочисленных друзей Моисеева, российский актер Станислав Садальский. В своем блоге в Instagram он припомнил давнее интервью певца, в котором тот признался, что однажды ясновидящая рассказала ему, когда его ждут расцвет и смерть. Впрочем, сам Моисеев считал, что гадалка ошиблась.

"Как-то ездил в Париж, друзья посоветовали обратиться к местной прорицательнице. Женщина была довольно откровенна. Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала…" - цитирует Моисеева Садальский.

Актер подметил, что и в первом, и во втором случае ясновидящая оказалась права, правда, свое предсказание не смогла истолковать верно - цифры 55 и 86 явились ей в зеркальном отображении: в 55 лет у певца был пик карьеры, а в 68 лет он умер.

Также Садальский рассказал, что Моисеев до последних дней мечтал о возвращении к выступлениям: "Как страшно для артиста лишиться возможности выходить к зрителям! Боря говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней. Прощай, Боря! Лети высоко!"

Борис Моисеев знал, когда умрет - смерть ему нагадала ясновидящая / instagram.com/stas.sadalskiy

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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