"Дремучая, как тундра": в РФ унизили "выскочку" Ивлееву

В РФ унизили "выскочку" Ивлееву / скриншот YouTube

Блогер Анастасия Ивлеева, которая дебютировала в кино, подверглась критики со стороны актера Станислава Садальского.

В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

"Ну что ее обсуждать? Смешно и нелепо… Это самодеятельность. Она даже мне как-то звонила, просила интервью ей дать, но о чем я с ней буду говорить? Она нагло общается, мозолит глаза, мне это неинтересно, мне гораздо интереснее выйти на улицу и общаться с людьми. Она дремучая, как тундра, необразованная, неначитанная, ни одной книжки не прочитала", - отметил актер.

Напомним, телеведущая и блогер Настя Ивлеева недоумевает, почему россияне начали стыдиться своей страны и массово покидать Россию. На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором воспела российскую нацию.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

Вам может быть интересно: