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Довольного Чарльза затискали регбистки: смешное фото

Алена Кюпели
12 сентября 2024, 13:41
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К королю Чарльзу в гости приехали регбистки из Новой Зеландии.
Чарльз III
Чарльз III оказался в цветнике/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Главный монарх Великобритании, Король Чарльз, который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек.

Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram.

Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.

видео дня

Чарльз на фото выглядит невероятно счастливым и улыбается буквально во весь рот.

Счастливый король Чарльз
Счастливый король Чарльз / Скриншот видео

"Нам всем хотелось бы обняться. Но только если вам это ок", - предложила королю одна из регбисток.

"Обняться? Почему бы и нет?", - сразу ответил Чарльз с довольным лицом.

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Отметим, ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

А также принц Уильям впервые за долгое время появился на публике с онкобольным отцом королем Чарльзом. На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.

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