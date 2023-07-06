"Достала": дочь Поляковой показала, что учудил ее бойфренд

Маша Полякова показала странный сюрприз, который преподнес ей ее парень.

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Оля Полякова и Маша Полякова - яркие украинские селебрити / instagram.com/polyakovamusic

Дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша, которая в свои 16 лет ведет вполне независимый и взрослый образ жизни, похвасталась своим сюрпризом от бойфренда.

Более того, он также прикрепил к сюрпризу, которым оказался букет пионов, записку. Где рассказал, чем же так сильно его "достала (неценз.)" дочка певицы.

На своей странице в Instagram, она поделилась свежими кадрами и показала лаконичный букет из розовых пионов. Парень тинейджера намекнул, что выкладывая свои букеты в Тик-Ток, она ему надоела.

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Маша Полякова и ее букет / Instagram/mashapolyakova

Бойфренд Маши Поляковой и его подарки / Instagram/mashapolyakova

Отметим, ранее певица Оля Полякова поделилась несколькими историями, когда она была в серьезной опасности. Однажды она даже попала в больницу на 3 месяца после того, как ее избили.

Напомним, Оля Полякова впервые серьезно рассказала о трещине в браке с мужем. Полякова и Буряковский пришли к новому кризису в отношениях, свое мнение о котором певица открыто обсуждает.

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