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"Достала": дочь Поляковой показала, что учудил ее бойфренд

Алена Кюпели
6 июля 2023, 11:30 обновлено 6 июля, 11:37
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Маша Полякова показала странный сюрприз, который преподнес ей ее парень.
Оля Полякова, Маша Полякова
Оля Полякова и Маша Полякова - яркие украинские селебрити / instagram.com/polyakovamusic

Дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша, которая в свои 16 лет ведет вполне независимый и взрослый образ жизни, похвасталась своим сюрпризом от бойфренда.

Более того, он также прикрепил к сюрпризу, которым оказался букет пионов, записку. Где рассказал, чем же так сильно его "достала (неценз.)" дочка певицы.

На своей странице в Instagram, она поделилась свежими кадрами и показала лаконичный букет из розовых пионов. Парень тинейджера намекнул, что выкладывая свои букеты в Тик-Ток, она ему надоела.

видео дня

Маша Полякова и ее букет
Маша Полякова и ее букет / Instagram/mashapolyakova
Бойфренд Маши Поляковой и его подарки
Бойфренд Маши Поляковой и его подарки / Instagram/mashapolyakova

Отметим, ранее певица Оля Полякова поделилась несколькими историями, когда она была в серьезной опасности. Однажды она даже попала в больницу на 3 месяца после того, как ее избили.

Напомним, Оля Полякова впервые серьезно рассказала о трещине в браке с мужем. Полякова и Буряковский пришли к новому кризису в отношениях, свое мнение о котором певица открыто обсуждает.

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