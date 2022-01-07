Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

Надя Дорофеева отправилась в Мексику / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева поделилась фото с отдыха на мексиканском курорте.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала пикантный снимок, на котором позировала в полутени топлес спиной к камере. На ней были лишь плавки.

Судя по геолокации, певица находится в городе Тулум, Мексика.

Дорофеева запечатлена на террасе своего домика с видом на Карибское море.

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", - подписала снимок певица.

Надя Дорофеева на отдыхе / instagram.com/nadyadorofeeva/

Ранее Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес.

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