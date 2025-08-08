Страшные фото: дом столичной рестораторки Сичкарь разрушили россияне

Кратко:
- Как сейчас выглядит дом Маргариты Сичкарь
- Что она сама написала
В ночь на 8 августа в результате российской террористической атаки на столицу пострадал дом ресторатора Маргариты Сичкарь.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Сичкарь лаконично подписала фото разрушений: "Мой дом".
На фото видно, что дом сильно пострадал от атаки россиян. В частности, там видно, как на участке нет забора, выбиты окна, частично разрушено покрытие дома и совершенно уничтожена беседка.
На земле также разбросаны обломки российской техники и садовой мебели.
Кроме того, сильно пострадал внедорожник Сичкарь - он врядли подлежит восстановлению.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.
В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения. "Враг атаковал мирные населенные пункты Киевской области дронами. Под ударом Бучанский район области", - сообщили в Киевской ОВА.
О персоне: Маргарита Сичкарь
Маргарита Сичкарь - писатель и ресторатор, родилась 24 апреля 1968 года в России (в городе Владивосток). В студенческие годы переехала в Украину и уже долгое время живет в Киеве. Она основала "Школу счастливой жизни Маргариты Сичкарь", коворкинг-пространство "Счастье-HUB", а также Благотворительный фонд анималотерапии.
