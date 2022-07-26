Должны стать раем для фриков в образовании: Тополя поделился картиной будущего Украины

Тополя поделился картиной светлого будущего Украины / УНИАН, Instagram

Украинский музыкант и фронтмен коллектива "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас служит в украинской армии парамедиком, считает, что для окончательно победы Украины в войне против России нашей стране необходимо стать Меккой для "фриков в образовании". Об этом артист написал на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, в Украине должны осесть и получить возможность реализовать себя "гики со всего мира". Причем это должно происходить без лишних законодательных барьеров и бюрократических препон.

"А наоборот! Нужна земля и инфраструктура – пожалуйста, нужен закон – пожалуйста, нужна экономическая зона – пожалуйста. Мы и сами должны сращивать будущих инноваторов. Для этого должны стать фриками в образовании! В хорошем смысле этого слова. Не бояться быть оригинальными, экстраординарными, решительными, рискованными и изобретательными в средствах и методах, ведь мы и так взяли слишком много времени взаймы. Чтобы догнать мир и выйти вперед, хотя бы на дюйм, на сантиметр вонзить свой казацкий нос в будущее. Так победим!" – написал Тополя.

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Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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