Долину в непристойном наряде заплевали россияне: "она страшная, старая"

Лариса Долина / скриншот

Певицу Ларису Долину, которая активно поддерживает войну в Украине, россияне требовали прогнать со сцены.

Скандальный инцидент произошел на концерте в Сыктывкаре. Люди были так возмущены появлением Долиной на сцене

"Это было максимально токсично – они оскорбляли всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: "Вот, она похудела, все время была жирной коровой"; "А вот на ней какие-то лохмотья"; "Она страшная, старая"; "Зачем их привезли? Лучше бы наши пели!"; "А лучше бы привезли Леонтьева. Но он сам не приехал", - рассказала очевидица произошедшего.

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Долина явно слышала, что люди не хотят ее видеть и гонят со сцены, но вида не подала. Сразу после выступления она удалилась за кулисы.

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи. Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.

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