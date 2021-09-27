Доктор Комаровский показал архивные фото любимой жены и красавцев сыновей

Евгений Комаровский оберегает своих близких от публичности / instagram.com/uakomar/

Украинский педиатр Евгений Комаровский редко делится с читателями и зрителями подробностями своей личной жизни. На этот раз педиатр не только рассказал, но и показал членов своей семьи.

В эфире передачи "Зірковий шлях" доктор признался , что оберегает своих близких от публичности.

"Мне это абсолютно удается. Я хвастаюсь ими иногда в Instagram, но не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского. Это в принципе невозможно. Я его убью", – заявил он.

Также во время интервью в программе были показаны снимки супруги Комаровского Екатерины Комаровской, на которой женился в 1981 году.

Екатерина Комаровская / скриншот с видео

В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий и Андрей. Также у Комаровских есть три внука.

Сыновья Евгения Комаровского / скриншот с видео

У обоих уже есть дети: у одного мальчик, а у второго – мальчик и девочка. Вот их-то фотографии Евгений Комаровский часто выкладывает в свой Инстаграм.