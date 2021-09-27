Доктор Комаровский показал архивные фото любимой жены и красавцев сыновей

Педиатр признался, что готов убить за родных.
Украинский педиатр Евгений Комаровский редко делится с читателями и зрителями подробностями своей личной жизни. На этот раз педиатр не только рассказал, но и показал членов своей семьи.
В эфире передачи "Зірковий шлях" доктор признался, что оберегает своих близких от публичности.
"Мне это абсолютно удается. Я хвастаюсь ими иногда в Instagram, но не могу представить, что кто-то из моих близких воспользуется тем, что он близкий доктора Комаровского. Это в принципе невозможно. Я его убью", – заявил он.
Также во время интервью в программе были показаны снимки супруги Комаровского Екатерины Комаровской, на которой женился в 1981 году.
В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий и Андрей. Также у Комаровских есть три внука.
У обоих уже есть дети: у одного мальчик, а у второго – мальчик и девочка. Вот их-то фотографии Евгений Комаровский часто выкладывает в свой Инстаграм.